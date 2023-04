Anticipazioni Un posto al sole | tensione tra Giulia e Ornella | ecco perché

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 26 aprile 2023)Poggi edBruni sono molto amiche ed il loro rapporto non ha mai avuto problemi. Tuttavia, nei prossimi episodi di Unalnasceranno non poche tensioni tra di loro e questo per via di un'incomprensione legata al lavoro della dottoressa. Nel frattempo, Raffaele si accorgerà della situazione e cercherà di far tornare la pace tra la moglie e la cognata. Unal, spoiler:fa più fatica del previsto a rinunciare alda primario Luca De Santis, il medico che mancava da «Unal» da oltre vent'anni, qualche mese fa è tornato a Napoli per la gioia dei tanti fan della soap. In quel momento, era stata una toccata e fuga, ma presto tornerà in città in pianta stabile, in ...