Anticipazioni Un altro domani | la puntata di oggi | 26 aprile

(Di mercoledì 26 aprile 2023): una nuova e sorprendentedi Unsta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 16:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Un: ladel 26Julia è indaffarata con la liquidazione, e in questa occasione, in maniera del tutto inaspettata, riceve il supporto di Sergio. Intanto, Cloe, di nascosto, prende il cellulare di Ribero e risponde al messaggio di conferma. Julia è rassegnata a liquidare l’azienda, anche se continua a scontrarsi con Sergio, che non ha cambiato atteggiamento. Elena, intanto, è preoccupata per Dani, che è totalmente preso dalla presenza di suo ...

