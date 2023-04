Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 26 aprile

Leggi su zon

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Mujgan e Zuleyha si ritrovano a partorire fianco a fianco, mentre le loro famiglie aspettano con trepidazione fuori dalla sala parto. Zuleyha mette alla luce una bambina perfettamente in salute, ma Mujgan affronta un parto prematuro, dando alla luce un figlio che rischia di morire. ...