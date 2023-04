Anna Frank e l' arresto da parte della Gestapo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) E' l'ultima frase dell'ultimo appunto disul suo diario. A 'Kitty', l'amica immaginaria a cui il diario è rivolto come in un dialogo e il cui nome è ispirato al personaggio di una serie di ...

E' l'ultima frase dell'ultimo appunto disul suo diario. A 'Kitty', l'amica immaginaria a cui il diario è rivolto come in un dialogo e il cui nome è ispirato al personaggio di una serie di libri dell'autrice olandese Cissy van ...7' di lettura 25/04/2023 - Il 25 aprile civitanovese quest'anno è stato nel segno di. È stata infatti scoperta stamattina la targa con la quale i giardini di via Goito vengono ufficialmente intitolati alla giovane ebrea tedesca morta nel lager nazista di Bergen - Belsen. La ...L'intitolazione del parco di via Goito adLa lunga mattinata di celebrazioni è partita da Civitanova Alta con la deposizione della corona d'alloro al ghetto ebraico ed è proseguita poi nel quartiere Risorgimento dove è stata ...

Il 25 Aprile con Anna Frank, stupore per la targa provvisoria Ricordati Annita Pantanetti e Gaetani

Annelies Marie Frank nacque a Francoforte sul Meno il 12 giugno 1929. La sua famiglia fu arrestata dalla Gestapo ...Dopo cinque anni il parco di via Goito ha finalmente un nome. A scoprire la targa il sindaco Ciarapica e il consigliere Micucci ...