AMUSIA | da domani in sala opera prima di Marescotti Ruspoli

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Esce indal 27 aprile, distribuito da 102 Distribution, “”,di, con Carlotta Gamba, Giampiero De Concilio, Fanny Ardant e Maurizio Lombardi. Dove ha esordito “”? Vincitore del premio del pubblico al Tallinn Black Nights Film Festival, inoltrerecentemente presentato al Teatro Petruzzelli di Bari nell’ambito del Bif&st, in concorso nella sezione Panorama Internazionale. Produzione Il film è prodotto da UMI Films in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo del MIC, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, della Regione Lazio e infine, di Roma Lazio Film Commission. Sinossi L’, dal greco “a-musia” ...

