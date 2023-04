22,contro i giornalisti: "Come devo rispondere a queste cose Le pagelle dei giornalisti, per, sono sempre un momento piuttosto complesso perché fin dall'inizio in pochissimi hanno ...In questo messaggio, chead22 non riesce proprio a digerire, viene definito 'bulletto' . E ancora 'stonatello' . La giornalista fa notare i momenti in cui il cantante si è apertamente ..., rabbia e lacrime: il commento e la reazione diA fare parlare e discutere ad, nel corso del daytime odierno, sono state, come detto, alcune pagelle dei giornalisti. In particolare il ...

Amici, Wax in lacrime per le pagelle dei giornalisti: «Non sapete un ca**o della mia vita». Cosa è successo leggo.it

L'allievo di Amici 22 affossato da una giornalista: "Esorcismo riuscito male" Sono ormai note le reazioni non proprio felici di Wax ogni volta che legge ...L'ipotesi che tra Angelina Mango e Wax ci possa essere molto più di un'amicizia è sempre più forte sul web. I fan del programma Amici, di Maria De… Leggi ...