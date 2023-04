Amici | Mattia Zenzola in lacrime dopo le parole di Maddalena e Benedetta | ' Tamarro | co***ione'

Mattia Zenzola demolito da Maddalena e Benedetta

...casetta di, le tensioni sono alle stelle a causa di una discussione avvenuta tra Maddalena e Benedetta, due ballerine della scuola, che hanno parlato alle spalle di un altro ballerino,...22, Maddalena a: "Non mi rimangio nulla..." Mentre Benedetta Vari , sebbene arrampicandosi sugli specchi, ha chiesto scusa a, chiedendo un confronto privato, Maddalena si è ...... 'Preferisco non sentirli più, ecco perché', Ramon Agnelli e la reunion tanto attesa con due ballerini: ecco di chi si tratta...

Amici, Mattia linciato senza motivo: choc da Maria De Filippi Liberoquotidiano.it

Il dialogo tra Benedetta Vari e Maddalena Svevi in cui sparlavano di Mattia Zenzola ad Amici sta generando diverse reazioni sui social, come quella dell'amico di Mattia, Christian Stefanelli. Ecco cos ...Ad Amici, Maddalena e Mattia hanno avuto un confronto dopo le parole crudeli che la ballerina ha rivelato sull'allievo ed ex fidanzato. Ecco cosa è successo.