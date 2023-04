Amici 22 | Wax sbrocca dopo le feroci critiche di una giornalista | interviene Maria De Filippi

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Nel daytime di22 andato in onda questo pomeriggio, il cantante Matteo Lucido, in arte Wax, ha reagito bruscamente allericevute da una. Tutto è iniziato quando la produzione ha mostrato, come di consueto, agli allievi le pagelle dei giornalisti sulle esibizioni nell’ultima puntata del Serale. Mentre Vincenzo Nasto di Fanpage.it ha fatto i complimenti all’alunno di Arisa, Grazia Sambruna del Corriere.it non ha risparmiato il giovane, scrivendo: Un esorcismo finito male. Incontenibile, solo quando non è in scena. Matteo Lucido, in sciagurata arte Wax, ha 20 anni e un carattere da bulletto di periferia che lo rende il teen idol di questa edizione. Nonché l’horcrux di chiunque abbia almeno un minimo di sacro buongusto. In settimana ha rispedito al mittente ledei giornalisti mandandoli ...