Amici 22 | Wax Figlio D’Arte | Ecco Chi È La Madre Famosa!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 26 aprile 2023)22: Wax è un cantante molto conosciuto di questa edizione del talent show. Quello che non tutti sanno, è che suaè una pittrice molto famosa in Italia… Ad22, Wax è uno dei concorrenti più apprezzati ed è uno dei candidati per la vittoria. In pochi però sanno che Wax è une non è il primo della sua famiglia a riscuotere tutto questo successo. In particolare suaè famosa ed anche lei è molto attiva nel mondo dell’arte.22: chi è ladi Wax, pittriceWax, all’anagrafe Matteo Lucido, è uno dei cantanti più in vista di questa ventiduesima edizione di. Si tratta di un personaggio discusso e divisivo, dato che diverse volte ha infranto il regolamento oppure si è ...