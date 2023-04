Amici 22 | Mattia Zenzola ferito dalle critiche di Maddalena Svevi e Benedetta Vari

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L'ultimo daytime di22 ha creato una spaccatura tra, uno dei ballerini arrivati alla fase finale del programma22, si avvia verso le ultime settimane del serale che si preannunciano particolarmente ardue. Recentemente, la produzione del talent show gli ha mostrato un video con lediche si è rivelato difficile da metabolizzare per il ballerino, come è stato documentato nel daytime. Nella clip,, l'ex fidanzata del ballerino, e...

Leggi Anche Ad '22'soffre dopo la rottura con Maddalena L'attacco di Maddalena aMaddalena, che ha lasciato, attacca: 'Mi danno fastidio i suoi comportamenti, che ora mi sembrano ...22, Christian Stefanelli difendeZenzola: "Sei perfetto così come sei!" Le parole crudeli che Benedetta e Maddalena hanno rivolto a, a sua insaputa, sono state pesantemente ......casetta di, le tensioni sono alle stelle a causa di una discussione avvenuta tra Maddalena e Benedetta, due ballerine della scuola, che hanno parlato alle spalle di un altro ballerino,...

Durante il daytime di ieri ci sono stati dei grandi colpi di scena a proposito di alcuni ballerini: Benedetta e Maddalena hanno parlato di Mattia e Zenzola è rimasto male per le loro parole…