Amici 22 | l’ira di Wax alle critiche di una giornalista | Maria De Filippi interviene

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dopo l’ultimo Serale di22, come di consueto gli allievi del talent hanno la possibilità di conoscere le opinioni dei giornalisti sulle loro ultime esibizioni. Ancora una volta però, la reazione di Wax ad alcunenon sono passate inosservate, al punto da far intervenireDeper tranquillizzare il ragazzo.22,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo'ultimo Serale di22 , come di consueto gli allievi del talent hanno la possibilità di conoscere le opinioni dei giornalisti sulle loro ultime esibizioni. Ancora una volta però, la reazione di ...... hopolitici e imprenditori che si sono sentiti rassicurati ...'Italia è ritenuta da sempre un'eccellenza ma in questi primi ... Un'ipotesi che ha scatenatodel centrodestra. Anche all'...... ancora uno scontro ad: la lite dopo il giudizio su Mattia ... Vittoria Deganello neo mamma: 'Ginevra, non vedo'ora di vivere ... dice Elio a Tina Cipollari, scatenandodella storica ...