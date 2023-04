Amici 22 | Christian Stefanelli difende Mattia Zenzola dopo le parole di Maddalena Svevi | Sei perfetto così come sei!

22,Stefanelli difende Mattia Zenzola: "Sei perfetto così come sei!" Le parole crudeli che Benedetta e Maddalena hanno rivolto a Mattia , a sua insaputa, sono state pesantemente ...Iva Zanicchi, il sostegno deglidopo la caduta. A consolare Iva Zanicchi in questo momento ... anche Iva Zanicchi, in compagnia di Serena Bortone ,De Sica , Flavio Insinna e Francesco ...... che torna a Ventotene insieme al marito fotomodello per radunare i vecchiintorno al padre ... Gigio Alberti, Paola Tiziana Cruciani per la vecchia guardia, ai quali si affiancanoDe ...

Amici 22, Christian Stefanelli prende le difese di Mattia Novella 2000

Il dialogo tra Benedetta Vari e Maddalena Svevi in cui sparlavano di Mattia Zenzola ad Amici sta generando diverse reazioni sui social, come quella dell'amico di Mattia, Christian Stefanelli. Ecco cos ...Il dialogo tra Benedetta Vari e Maddalena Svevi in cui sparlavano di Mattia Zenzola ad Amici sta generando diverse reazioni sui social, come quella dell'amico di Mattia, Christian Stefanelli. Ecco cos ...