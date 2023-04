Lo ha detto all'ANSA il direttore generale per la Promozione del Sistema Paese della Farnesina,Lorenzo, a margine della Conferenza bilaterale per la ricostruzione dell'Ucraina ...Fu il direttore generale per la promozione del Sistema Paese del ministero degli Esteri, l'Enzo, che nel 2020 prospettava ' importanti ricadute per numerose imprese del nostro ......Tecnico Industriale Luigi Di Savoia di Chieti con l'impegno della Dirigente Grazia, il ... Lo spettacolo èdi grande speranza sia per i giovani, in quanto lei stessa diceva che il ...

Ambasciatore Angeloni, 'la ricostruzione dell'Ucraina da subito ... Agenzia ANSA

"I tavoli di oggi sono concentrati sulle infrastrutture pesantemente danneggiate dalla guerra in Ucraina, l'aerospazio, i servizi digitali, l'agrifood, tutti i settori della vita civile e industriale ...Protagonisti i ragazzi “Speciali “e tante eccellenze, festeggiato il compleanno di Iannelli NAPOLI - Si è celebrata domenica 16 Aprile presso le sale di Villa Domi ,la manifestazione più emozionante d ...