Alpha Tauri annuncia Mekies come team principal da fine 2023

L'AlphaTauri ha annunciato che Laurent Mekies, attuale direttore sportivo della Ferrari, si unirà alla scuderia come nuovo team principal al posto di Franz Tost, che lascerà l'incarico alla fine della ...L'attuale direttore sportivo del Cavallino tornerà nella squadra dei suoi primi successi ROMA - Laurent Mekies, attuale direttore sportivo della Ferrari, si unirà alla Scuderia AlphaTauri come nuovo ...Mentre la Formula 1 ha introdotto il nuovo formata della sprint race, l'ha presentato la sua nuova struttura dirigenziale con l'arrivo di Laurient Mekies , attualmente in Ferrari , come nuovo Team Principal al posto di Franz Tost. Cambio della guardia anche ...

