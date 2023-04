‘Almond’ di Won-Pyung Sohn tra amigdale e cuore | la forza del peso delle emozioni

Leggi su funweek

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Già ampiamente apprezzato dal pubblico internazionale – grazie all’endorsement di alcuni membri della band sud coreana BTS (soprattutto RM e Suga) – il romanzo Almond di Won-arriva finalmente sul mercato italiano grazie a HarperCollins e alla traduzione di Claudia Marseguerra. In libreria dal 4 aprile, il romanzo nel nostro paese acquisisce il sottotitolo Come una mandorla che richiama il titolo originale Almond (in coreano ???). Un riferimento chiarissimo all’amigdala – il complesso nucleare che si trova nel nostro cervello e che gestisce le– tornato curiosamente alla ribalta in questi giorni in Corea del Sud dopo l’uscita dell’album D-Day di Agust D (Suga dei BTS). Nella tracklist spicca infatti il brano Amygdala, che – nel caso del producer e cantautore – è più una rievocazione dei traumi del passato. ...