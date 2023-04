Almanacco del 26-04-2023 ore 07 | 30

(Di mercoledì 26 aprile 2023)del giorno Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi è martedì 25 aprile la chiesa ricorda San Marco Evangelista il nome Marco deriva dal latino Marti Cus successivamente sostituito dalla forma sincopata Marcus significa sacro a Marte il dio Romano della guerra il proverbio si dice luna bianca tempo bello Luna Rossa venticello sono nati oggi Guglielmo Marconi Al Pacino Renée Zellweger e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi buon compleanno a Chiara facciamo tanti auguri anche a Paola Sara Tiziana e Giuseppe buonissima giornata a voi salutiamo di più rapidi che questa mattina ho raggiunto Valentina Filiberto e Stefano buonissima giornata e ovviamente a tutti Marco è un veramente un buon onomastico e in questo giorno di festa andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 25 Aprile ma del 1507 per la prima volta in una carta geografica viene ...

Il 26 aprile è il 116° giornocalendario gregoriano. Mancano 249 giorni alla fine dell'anno. Il Santo di oggi è San Cleto papa Nati 26 aprile Sei nato oggi I nati il ventiseiesimo ...Viene identificato come l'autoreVangelo secondo Marco. La maggior parte delle informazioni sulla sua vita provengono dal Nuovo Testamento. Secondo gli Atti degli Apostoli, Marco aveva una madre ...Il 25 aprile è il 145° giornocalendario gregoriano (il 146º negli anni bisestili). Mancano 220 giorni alla fine dell'anno. Santigiorno: San Marco (Evangelista) è il ...

Il 26 aprile è una data che ha diversi significati, dai Santi venerati in questa giornata agli avvenimenti storici memorabili, alle curiosità interessanti e alle celebrità nate in questo giorno.