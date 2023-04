Allegri e la frase a Inzaghi prima di Inter - Juve | è una ' gufata'

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La tensione di una partita come quella traè sempre tanta. Figuriamoci in una semifinale di Coppa Italia.peròdella partita l'ha voluta stemperare con unadetta all'...

La tensione di una partita come quella tra Inter e Juve è sempre tanta. Figuriamoci in una semifinale di Coppa Italia.però prima della partita l'ha voluta stemperare con unadetta all'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ...Juve - Napoli, lachoc di Landucci . L'incontro con. Marco Landucci e sua sorella Sabrina, ex di Mario Cipollini . La testimonianza chiave di Landucci in aula . Juve - Napoli, la...Il Giudice Sportivo ha deciso di punire il vice di Max'per avere, al termine della gara, ... In tale frangente, Landucci rivolgeva all'indirizzo di Spalletti' laincriminata. L'allenatore ...

Allegri: dopo Juve-Napoli grida una frase shock alla panchina avversaria; scopriamo cos'ha detto, il Video iLMeteo.it

Le parole dette dall'allenatore bianconero pochi minuti prima il fischio d'inizio della semifinale di Coppa Italia ...Dopo la sconfitta contro il Napoli, che ha di fatto spianato la strada per lo scudetto al Napoli, l'allenatore della Juventus ha sbottato stizzito contro gli avversari. Nel video qui sopra la frase sh ...