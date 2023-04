Alle Borse non basta il recupero del settore tech | Piazza Affari -0 | 54% giù con le banche Wall Street chiude contrastata

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Seconda seduta consecutiva in “rosso” per i mercati europei, che continuano a risentire dei timori sulla crisi bancaria negli Usa dopo la fuga dei depositi registrata da First Republic. Euro sale a 1,105 dollari, sui massimi da oltre un anno. Petrolio in frenata, spread giù a 187 punti