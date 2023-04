Allarme siccità | cosa fare per risparmiare acqua e spendere meno

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il tema del risparmio idrico è sempre più attuale e stringente, ecco alcuni consigli pratici per ridurre i consumi in vista di un’estate che si annuncia molto difficile da questo punto di vista. Usare al meglio le risorse naturali è sempre più un tema stringente e quotidiano. In particolare, è l’la principale risorsa al centro di questo problema.sull’utilizzo che se ne fa in casa è molto importante, per non dire necessario. La risorsa idrica è uno dei beni primari della nostra vita, ma non è inesauribile. Dunque va utilizzata in modo intelligente. E’ utile non tenere i rubinetti aperti quando non necessario (www.ilovetrading.it)Proprio nei mesi scorsi si sono registrati numerosi casi di: si tratta di un fenoche ha determinato non pochi problemi a settori strategici come quello ...