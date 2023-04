Alfonso Signorini rompe il silenzio | ecco come sarà il nuovo GF Vip

Ma è davvero una possibilità A commentare è statosu Instagram. GF Nip al posto del GF Vip: parlasu Instagram. Nella giornata del 25 aprile,ha ...commenta le ultime voci sul futuro del reality Intanto, come riportato ' Blog Tivvù ',sul suo profilo di Instagram ha voluto commentare le ultime voci del 'Grande ...Ora, sulla vicenda si è pronunciato, non proprio uno a caso, bensì colui che ha in mano il progetto del programma. Il direttore di Chi Magazine, lungo la giornata di martedì 25 ...

“GF” ma senza Vip: parla Alfonso Signorini. E fa chiarezza DiLei

Novità in vista per il famoso conduttore: ecco dove lo vedremo prossimamente Alfonso Signorini nelle ultime ore in occasione della Festa della ...Alfonso Signorini ha rotto il silenzio sul GF Vip 8: il conduttore smentisce tutte le indiscrezioni uscite fino ad oggi.