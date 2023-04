Ora, sulla vicenda si è pronunciato, non proprio uno a caso, bensì colui che ha in mano il progetto del programma. Il direttore di Chi Magazine, lungo la giornata di martedì 25 ...Alla conduzione, come ormai ampiamente annunciato, dovrebbe continuare ad esserci. Grande Fratello ma senza Vip Cosa diceMa cosa pensa di questa indiscrezione il ...Nonostante la fine del reality avvenuta ormai da diverse settimane, un ex GF Vip torna a parlare dell'ultima edizione del programma condotto dae non risparmia critiche a tutti i ...

Signorini risponde alle critiche e parla della nuova edizione del GF Biccy

Sui social Alfonso Signorini parla della nuova edizione del Grande Fratello. Ecco cosa ha raccontato il conduttore ...Lui si è preso la scena tutte le volte che Ilary gliel’ha offerta; lei ha cominciato in difesa, limitandolo il più possibile, poi ha iniziato ...