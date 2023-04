Alfano fa tris | dopo gruppo San Donato e immobiliare Esselunga | arriva anche la presidenza dell’Autostrada Torino-Milano

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 aprile 2023) È un momento d’oro per gli ex ministri degli Esteri italiani. A poche ore dalla indicazione di Luigi di Maio come inviato speciale della Ue per il Golfoun incarico finanziario importanteper un altro e più noto ex titolare della Farnesina: Angelino. L’assemblea del 26 aprile di Astm, l’Autostrada, lo ha infatti eletto presidente della società sostituendo Alberto Rubegni. Con questa nominafa, perché dal 2019 è presidente del Policlinico Sandell’omonimodella famiglia Rotelli, leader della sanità privata italiana (controllail San Raffaele e l’ortopedico Galeazzi a). Dal 27 febbraio scorsoera diventato ...