Alex Schwazer | “Ricordare certe cose è un po’ doloroso Ho vinto le Olimpiadi | quindi sono andato ben oltre i miei sogni”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) MILANO –è stato ospite di ‘Non Stop News’ su RTL 102.5 in compagnia di Luigi Santarelli, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. È disponibile su Netflix “Il caso”, la docuserie in 4 puntate che racconta la vicenda sportiva e giudiziaria che ha coinvolto il più famoso marciatore azzurro. «Raccontare la mia storia davanti alle telecamere non è stato duro, negli ultimi annigià state evidenziate tutte le mie vicende. Non ho niente da nascondere e non ho problemi a mettermi nuovamente a nudo. La cosa più difficile è statosuccesse quasi vent’anni anni fa», racconta il marciatore. «è certamente un po’ ...

Articoli più letti Come funziona la prima bici con le ruote quadrate di Daniele Polidoro Il casoè qualcosa che aspettavamo da tempo di Giulio Zoppello Tutti i rischi di usare Bikinioff,...Articoli più letti Come funziona la prima bici con le ruote quadrate di Daniele Polidoro Il casoè qualcosa che aspettavamo da tempo di Giulio Zoppello Tutti i rischi di usare Bikinioff,...Articoli più letti Come funziona la prima bici con le ruote quadrate di Daniele Polidoro Il casoè qualcosa che aspettavamo da tempo di Giulio Zoppello Tutti i rischi di usare Bikinioff,...

Alex Schwazer parla di Carolina Kostner: "Ci siamo sentiti, mi ha sorpreso" Today.it

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Alex Schwazer ha confessato di aver sentito la sua ex, Carolina Kostner, a seguito dell'uscita della serie Netflix a lui dedicata.