Alessandro Cannavà | chi è l’attore che fa Michele in Shake?

Da Centocelle, dove è nato e vissuto, a Shake , la nuova serie in 8 episodi, in onda su RaiPlay dallo scorso 14 aprile., nel teen drama tra i banchi di scuola di un liceo romano, è Michele (il Cassio dell'opera originaria), migliore amico di Thomas (Otello) - interpretato da Jason Prempeh - e di Gaia ...Ad interpretarli troviamo Jason Prempeh ,, Giada Di Palma e Giulia Fazzini nel ruolo di Bea. Con loro, anche Greta Esposito , che interpreta Emilia, e Damiano Gavino, nei panni di ...Non potevamo correre il rischio di farci male, nè io, nèche nella serie interpreta Cassio, nè Giada Di Palma che è Iago. In realtà il parkour ha un certo legame con la mia vita: a ...

Alessandro Cannavà Cassio in Shake: intervista RomaToday