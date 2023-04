Alessandra D'Aguanno deidica la vittoria di 'Affari Tuoi' ai compagni che la bullizzavano

La bellezza mediterranea della vincitrice di "Affari Tuoi" ,, che nella serata del 25 aprile, insieme alla sorella Chiara, si è aggiudicata la somma di 75 mila euro , ha alle spalle un passato di sofferenza per il ' body shaming ' e le ..., Vincitrice di 'Affari Tuoi', Racconta la Sua Storia di Sofferenza per il Body Shaming' La vincitrice di 'Affari Tuoi',...Una storia di rivincita quella di, di Pignataro Interamna, nel sud della provincia di Frosinone, vincitrice, nella puntata andata in onda lo scorso 25 aprile, del programma di Rai1 Affari Tuoi , condotto da ...

Affari Tuoi, la campionessa Alessandra D'Aguanno vince 75 mila euro e dedica la vittoria ai compagni bulli: «A ilmessaggero.it