Alce irrompe in un cinema e divora i popcorn | le immagini dall’Alaska fanno il giro del mondo video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Irruzione fuori programma in undi Kenai, cittadina di 7mila abitanti nel sud dell’Alaska, dove un giovaneha fatto irruzione ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. «Il profumo dei nostrilo ha attirato», ha spiegato ai giornali il direttore deldi Kenai, Ricky Black. “Era piuttosto concentrato su questo. Immagino che fosse stanco di mangiare corteccia per l’inverno”. LEGGI ANCHE Panico al circo: i leoni scappano e danno la caccia agli spettatori sugli spalti () Cinque leoni scappano dallo zoo, terrore tra la popolazione di Sydney (). Non c'è nessun ferito Il giovaneè entrato nelmentre le sale erano piene per L’esorcista del Papa e SuperMario Bros, ma il vero spettacolo alla ...