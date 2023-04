Alce entra in un cinema | fa incetta di popcorn e poi se ne va | il video esilarante

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ildi Kenai, una piccola cittadina in Alaska di appena 7 mila abitanti, è stata teatro di un buffo spettacolo, ma non per merito della settima arte. Lo scorso mercoledì, verso le 9 di sera, lo staff del locale ha vistore un cliente particolarmente bizzarro: un grossoche, come mostra ildi Sharing Alaska.com, si è diretto tutto tranquillo verso il banco degli snack, stuzzicando deisotto lo sguardo incredulo della commessa, che non ha potuto fare altro se non aspettare che l’animale finisse il suo spuntino. Una volta conclusa la merenda, l’è uscito come se niente fosse, continuando la sua passeggiata per le vie della città. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Anche unin ospedale Giusto un paio di settimane fa, sempre in Alaska a Anchorage unera entrato nell'ospedale Providence Alaska Health Park, attivando i sensori sulle porte automatiche ...pic.twitter.com/XZEtg5VEHS - Gianluca (@Gianl1974) April 25, 2023 Estratto da www.rainews.itmangia dei popcorn in un cinema in alaska 6... il video choc I dipendenti hanno assistito esterrefatti a quella scena surreale e nessuno sapeva come comportarsi Del resto non capita tutti i giorni di trovarsi faccia a faccia con unin una ...

O momento insólito aconteceu no Alasca, nos Estados Unidos, e foi registado pelas câmaras de videovigilância. Um alce entrou num cinema em Kenai, no estado norte-americano do Alasca, na semana passada ...