Alba Parietti | la Rai cancella il suo show sulle drag queen? Lo sfogo di una protagonista

Leggi su biccy

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Lodisul mondo dellepotrebbe non vedere mai luce. Registrato lo scorso autunno per la scorsa stagione televisiva, Non Sono Una Signora sarebbe dovuto andare in onda a ottobre, poi slittato a novembre – con tanto di promozione a Tale e Quale– e infine a febbraio. Da San Valentino ad aprile e infine ancora metà maggio. Ma a quanto pare, dopo tanti rinvii, sarebbe stato sospeso. I cinque episodi sono già stati registrati e montati, ma al momento non sarebbero in palinsesto. A sbottare – parlando proprio di politica “che non vuole mandare in onda un programmas” è stata Vanessa Van Cartier, una delle giurate dello. “L’Italia, uno dei paesi più belli al mondo! ...