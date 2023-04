Al Nassr | tifosi furiosi con Ronaldo | 'L'acquisto peggiore della storia'

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Cristianonon sta vivendo un ottimo periodo in Arabia Saudita. Nonostante i suoi 11 gol in altrettante partite di campionato, rischia...

La notizia ha dell'incredibile, se si pensa al suo palmarès e a ciò che ha vinto in carriera, ma le recenti prestazione dell' Alfanno presagire un " Manchester United bis ". L'ultima delusione ...Continuano i problemi per Cristiano Ronaldo nella sua avventura con l'Al -. Dopo il gesto provocatorio sfoggiato nei confronti deidell'Al Hilal, che l'ha messo alla gogna mediatica , c'è un nuovo "caso" che riguarda l'ex Real Madrid. Protagonista, insieme a ...Altra delusione per Cristiano Ronaldo: il suo Al -è stato eliminato in semifinale di King Cup dall'Al Wehda, che si è imposto per 1 - 0 contro ... che dopo il gestaccio fatto aiavversari ...

I tifosi dell'Al Nassr non perdonano il gesto di Ronaldo: "È il peggiore!" Corriere dello Sport

Cristiano Ronaldo è stato pesantemente criticato, dai tifosi dell'Al-Nassr, per un suo gesto. L'avventura europea di Cristiano Ronaldo è terminata al Manchester United. L'asso portoghese ha, poi, deci ...L'eliminazione nella semifinale di King Cup, contro la mediocre Al Wehda, ha portato una pioggia di critiche sul campione portoghese: ecco il motivo ...