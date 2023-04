Al Bano | la profezia mai rivelata | prima che sparisse sua figlia Ylenia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) AlCarrisi si è sfogato in una intervista a Chi. "Ho una famiglia a metà. Spiritualmente è completa, ma è anche divisa perché i miei figli stanno in giro per il mondo. Spesso la casa di Cellino è vuota". Al cantante pesa molto la distanza e le video-chiamate non gli bastano: "Non è la famiglia, quella con la effe maiuscola. Penso che questo sia il mio unico rammarico. La famiglia è la cosa a cui ho sempre tenuto di più e invece…", dice non senza dolore e rammarico Al. Del resto nella sua vita, oltre alle grandi soddisfazioni e alle gioie, c'è pure tanta sofferenza. Il cantante di Cellino San Marco, per esempio, ha parlato anche di quando il padre ha perso la vista per colpa di un intervento chirurgico andato male: "Una volta sola l'ho visto piangere. A causa di un'operazione sbagliata gli hanno tolto la vista. Don Carmelo si ...