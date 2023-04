Ai cortei del 25 aprile malmenati i ragazzi che avevano le bandiere dell’Ucraina video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Non solo la bandiera della Nato strappata al corteo milanese del 25. Un episodio di intolleranza che non è stato isolato e al quale se ne sono aggiunti altri, come ha denunciato oggi il segretario di +Europa Riccardo Magi. “E’ gravissimo – ha detto – quello che è accaduto aidel 25di Roma, Torino e Bologna, dove ragazze eche volevano partecipare alle celebrazioni sono stati cacciati in malo modo dalle manifestazioni e in alcuni casi anche. Questo perchécon sé le, cioè volevano sottolineare il legame forte tra i valori della Resistenza, vale a dire la libertà e la democrazia, e la resistenza che il popolo ucraino sta mettendo in atto faticosamente contro l’invasione russa”. “Il ...