Aggressione a Pesaro | donna colpita al volto con un mattone

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Unadi 40 anni è statain strada alcon unquesta mattina a, ed è stata trovata a terra insanguinata. L', forse compiuta da un conoscente della, una collaboratrice domestica, è avvenuto in via Montenevoso verso le 9. La 40enne è stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona, in codice rosso, per i gravi traumi subiti: un trauma cranico e un ematoma alla fronte.L'aggressore in fugaPer il soccorso era stata allertata l'eliambulanza che, però, in fase di atterraggio ha colpito con una pala un cartellone pubblicitario e non ha potuto dare seguito al servizio. Indaga la squadra mobile che sta cercando l'aggressore nel frattempo scappato.

Aggressione a Pesaro, donna colpita alla testa con un mattone

