Agenzia delle Entrate | ecco le date ufficiali che interessano il 730 precompilato

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dal prossimo mese entra in vigore al modello 730per il 2023.cosa c’è da sapere per non sbagliare niente. Sono online le nuovechemolto chi deve presentare, come ogni anno, il modello2023 per l’anno d’imposta 2022. Il calendario segna in rosso il 2 maggio, a differenza di quanto si pensava inizialmente che fosse il 30 aprile. Ma il 30 aprile è domenica e questa operazione deve essere così slittata al primo giorno utile, dato che anche il primo maggio è chiuso. Modello 730, cosa fare e qualirispettare per compilare il modello (AnsaFoto)- ilovetrading.itCome detto, dal 02 maggio 2023 il modello sarà online mentre dall’11 maggio l’utente avrà il diritto di accettare, modificare e inviare il modello. ...