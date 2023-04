Africa | Prigozhin anche produttore | i film celebrano gli eroi della Wagner

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Mosca, 26 apr. (Adnkronos/Dpa) - Neldi azione "Turista", presentato a Bangui a un evento con 10mila persone, istruttori militari associati al gruppovengono dispiegati nella Repubblica Centrona dove contrastano, combattendo in modo riluttante, ribelli sanguinari e un ex politico corrotto alla vigilia di elezioni presidenziali. "Gli americani combattono per la democrazia, noi per la giustizia", recita il protagonista. In "Granito" invece un addestratore russo, idealista, si sacrifica per proteggere il Mozambico da sanguinari terroristi islamisti. C'è poi"Il meglio in paradiso", in cui mercenaricontrastano un nemico non identificato esplicitamente, ma chiaramente ispirato agli ucraini, in un luogo non specificato ma altrettanto chiaramente ...