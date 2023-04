Afghanistan | ucciso dai Talebani leader Isis ' mente' attentato Kabul

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Washington, 26 apr. (Adnkronos) - Ildell'-K che pianificò l'suicida del 26 agosto 2021 all'Abbey Gate dell'aeroporto internazionale diè statodai. A darne notizia è stata la Casa Bianca: senza nominare ildel gruppo terroristico-Khorasan, John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, lo ha definito "ladell'orribile attacco" che è stato effettuato negli ultimi giorni del ritiro degli Stati Uniti dall'e che ha173 persone, tra cui 13 militari americani. Kirby non ha specificato neanche quando ilo abbiano, limitandosi a parlare di una in una "serie di perdite ...

... lo ha definito "la mente dell'orribile attacco" che è stato effettuato negli ultimi giorni del ritiro degli Stati Uniti dall'e che ha173 persone, tra cui 13 militari americani. ...approfondimento Usa:in Siria leader Isis responsabile di attacchi in Europa FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, l'Isis rivendica attacco all'hotel di Kabul....l'intelligenze americana afferma con "elevata fiducia" che l'architetto dell'attacco è stato...che la mente dell'attacco era probabilmente morta in un'operazione dei talebani in. Non ...

Afghanistan, ucciso dai talebani leader Isis-K mandante dell'attentato suicida all'aeroporto di Kabul la Repubblica

Ucciso dai talebani il miliziano ritenuto come la "mente" dell'attentato kamikaze all'aeroporto di Kabul nell'agosto del 2021 ...(Adnkronos) - Il leader dell'Isis-K che pianificò l'attentato suicida del 26 agosto 2021 all'Abbey Gate dell'aeroporto internazionale di Kabul è stato ucciso dai Talebani. A darne notizia è stata la C ...