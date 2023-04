Calciomercato Juventus, il giocatore dice addio al bianconero. Accordo trovato con il Barcellona per un triennale. Ecco le ultime Ci ha provato la Juventus, soprattutto perché era un colpo a parametro ...Su Yeremi Pino arriva il Napoli: anticipo sullacon lo scambio con LozanoLa Juventus per il futuro applicherà una strategia che abbia la sostenibilità come main theme e un occhio di riguardo per ...Accordo raggiunto, un altro elemento che la Juventus aveva messo nel mirino a parametro zero è pronto a firmare. Questione di ore, dicono dalla Spagna Niente da fare, nemmeno in questo caso. Più passa ...

Adios Juve, va al City: Guardiola pazzo di gioia - calciomercatonews ... Calciomercatonews.com

Il tormentone caso plusvalenze prende nuove forme e si veste di nuovi colori, non solo quelli italiani ma addirittura europei. Infatti secondo la La Gazzetta ...Juventus sentenza , revocata la penalizzazione ai bianconeri dopo che il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso relativo al caso plusvalenze. I bianconeri ...