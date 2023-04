Adesso vi dico com' è diventata vip | Fiorello | chi umilia in diretta

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L'ironia di Micol Incorvaia sul corriere Amazon che l'ha svegliata alle 9.30 per consegnare un pacco non è stata colta. Anzi, la sua battuta èincredibilmente un caso nazionale, che continua a far discutere dopo giorni e giorni. Addirittura la polemica è arrivata a VivaRai2, conche ha preso in giro l'influencer. “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, il corriere mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere sonno”, aveva dichiarato l'ex gieffina.ha riproposto la vicenda e ha chiesto di mettere a tutto schermo la notizia, leggendo le parole della Incorvaia. Dopo le scroscianti risate di scherno indirizzate all'influencer, lo showman siciliano le ha pure rifilato una stoccata. “Sto pensando a lei… ci dispiace per te, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Io ...