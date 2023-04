Addio ad Antonio Calamia | cordoglio del Pd di Pisa

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il Pd di“esprime il proprioper la scomparsa del professor, insigne giurista e studioso, in particolare nelle materie di Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione Europea”. “Dedito con passione all’attività di ricerca e alla formazione di generazioni di studenti – prosegue la nota -, il professorha anche contribuito, in diversi ruoli, al governo dell’Ateneono oltre ad esercitare, con competenza e autorevolezza indiscusse, la professione forense. Il Partito Democratico si stringe intorno alla famiglia e ai suoi cari”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Pd di Pisa 'esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del professorCalamia, insigne giurista e studioso, in particolare nelle materie di Diritto Internazionale e Diritto dell'Unione Europea'. 'Dedito con passione all'attività di ricerca e alla formazione di

Addio al professor Antonio Marcello Calamia A dicembre la sua ultima lezione in Ateneo LA NAZIONE

Avvocato cassazionista, era un esperto di diritto internazionale. "Grande oratore che sapeva conquistare i suoi studenti"