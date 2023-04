Adani sbotta contro la Juve | ‘Basta scuse La panchina della Juve potrebbe giocare una semifinale di Champions al posto di Milan o Inter!

Cassano sconvolgee Ventola: esplode il caso - VideoPiove sul suo terreno quando la Juve di Allegri perde colpi. E quando anche nelle interviste in tv il tecnico bianconero perde le staffe per Leleè una doppia rivincita. Lelecommenta alla Bobo - tv lo spettacolo in campo e davanti ai microfoni di Sky del tecnico bianconero in Europa League e nel contestare le sue parole fa capire anche chiaramente i motivi del suo ...Cassano sconvolgee Ventola: esplode il caso - Video

Adani sbotta contro la Juve: 'Basta scuse. La panchina della Juve ... Calciomercato.com