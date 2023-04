(Di mercoledì 26 aprile 2023)ha parlato ai microfoni di Mediaset prima del fischio d’inizio di Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Le sue parole in vista dell’imminente derby d’Italia LOTTARE ? Francescosi esprime così prima della partita: «Conta tanto lo sappiamo, ci giochiamo la finale contro unache non abbiamo mai battuto quest’anno. Vogliamo la finale, per essere grandi giocatori serve continuità come giusto che sia. Gli attaccanti vanno forte se anche lava bene. Inter e Juventus sono due squadre che vogliono vincere, sarà una bella partita da giocare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...

La squadra è in forma e può tornare alla vittoria, l'è avere l'approccio giusto, anche se ... Il 3 - 5 - 2 nerazzurro si comporrà con Handanovic in porta, D'Ambrosio, De Vrij ein ...... un po' pochi per vivere l'salvezza in tranquillità. Mister Inzaghi sostituisce nove ... All.: Zanetti Inter (3 - 5 - 2): Handanovic; D'ambrosio, De Vrij,; Bellanova (24' st Dumfries), ...Commenta per primo Tra una coppa e l'altra l'Inter deve perseguire unaltrettanto importante: il quarto posto, attualmente distante ben cinque punti a otto ...sinistra e a De Vrij per...

Acerbi: «Obiettivo finale! L’attacco Tutta la squadra deve aiutare» Inter-News.it

A San Siro si riparte dall’1-1 dell’andata, mentre al Franchi i viola possono gestire lo 0-2 maturato allo Zini ...Tra una coppa e l'altra l'Inter deve perseguire un obiettivo altrettanto importante: il quarto posto, attualmente distante ben cinque punti a otto giornate dalla fine. All'orizzonte la semifinale di r ...