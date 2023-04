“Accettate di essere più poveri” L’annuncio choc da Londra

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Sin dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, la Gran Bretagna – prima con Boris Johnson ed oggi con il primo ministro Sunak – si è dimostrata uno dei più grandi alleati di Kiev. Tra i punti fermi di una politica economica fatta di sanzioni contro Mosca e tra le prime a fornire armi e mezzi militari al governo Zelensky,continua a sostenere imperterrita la difesa della resistenza ucraina, cercando anche di alzare la posta in gioco. Un chiaro esempio è avvenuto pochissime settimane fa, quando fu proprio Downing Street a dare il via libera all’invio dei proiettili all’uranio imto, già usati dall’esercito russo sul campo di battaglia, ma “banditi” dalle Nazioni Unite e dalla gran parte degli Stati occidentali (grande eccezione per gli Stati Uniti). “Accettare dipiù” Ora, però, anche la ...