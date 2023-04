Accademia Carrara e The Blank | due mostre un biglietto unico e speciale

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CAPITALE DELLA CULTURA. Dal 28 aprile al 4 maggio sarà possibile acquistare al prezzo di 25 euro l’entrata a due«Tutta in voi la luce mia» e «Yayoi Kusama. Infinito presente».

L'apertura del giardino con bistrot a fianco dell'potrebbe slittare di qualche mese. Da giugno, data prevista di fine lavori, all'autunno, voci di corridoio - come riporta L'Eco di Bergamo - parlano perfino di ottobre. Il ...... dove prosegue gli studi presso l'di Belle Arti di. Le prime mostre personali si tengono a Firenze nel 1995, a Monaco di Baviera nel 1996 e a Seoul nel 1997.La scultura di Park si ...È stato Professore e Direttore dell'dal 1953, succedendo ad Achille Funi, e dimettendosi nel 1978, per consacrarsi esclusivamente alla pittura. Nel 2016, in occasione del suo ...

Accademia Carrara, si allungano i tempi per aprire bistrot e giardino L'Eco di Bergamo

Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...L’INTERVENTO. In settimana un sopralluogo decisivo sul cantiere ma l’inaugurazione di giugno è destinata a slittare. L’assessore Brembilla: chiariremo con l’impresa criticità e tempistiche. Poi decide ...