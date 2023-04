Accadde oggi | 26 aprile | Guernica viene bombardata da fascisti e nazisti

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Casualmente, a distanza di un giorno dalla ricorrenza della Festa della Liberazione in Italia, si ricorda un altro avvenimento, decisamente tragico, occorso in Spagna, e che è stato il vero e proprio emblema della crudeltà e l’efferatezza di quegli anni. Il bombardamento diè stato uno dei momenti più drammatici della Guerra Civile spagnola, avvenuto il 261937, durante il quale la città divenne rasa al suolo dai bombardieri nazionalisti tedeschi e italiani su ordine del generale Franco. Questo attacco suscitò sdegno e indignazione a livello internazionale e ispirò il celebre dipinto di Pablo Picasso, “”, che divenne un simbolo del movimento antifascista. Clicca qui per tutti gli approfondimenti sulle ricorrenze e personalità che hanno fatto la storia La ...

