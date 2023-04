“A voi che mi dicevate che ero grassa” | la concorrente di Affari Tuoi dedica la vittoria ai suoi bulli di scuola

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Nel suo pacco c’erano 75mila euro, e nel momento di massima gioia, quando ha scoperto di aver vinto la considerevole somma ad, si è ricordata deirinfacciandogli tutto. Alessandra D’Aguanno, di Pignataro Interamna, nel sud della provincia di Frosinone, ancora festante ha scritto al termine del programma di Rai 1 condotto da Amadeus: “A quelli della classe 3C delle medie. A voi che per dieci lunghissimi anni mi avetezzata solo perché avevo qualche chilo di troppo, a voi che per anni mi avete massacrato psicologicamente arrivando a farmi pensare quasi che non avesse più senso vivere. A voi che per anni mi avete etichettato come ‘la ragazza più brutta del paese’. Per anni mi sono sentita dire ‘quanto sei brutta’, ‘mamma mia quanto sei, ma non ti fai ...

Angelina Shakhraichuk tennista e coach:passione per il tennis! Nata in Germania, cresciuta in Ucraina, residente in Florida: ecco aAngelina Shakhraichuk . Professione tennista . In carriera non ha toccato vette altissime (il top ...Non preoccupatevi di ciòpensano gli altri, conta solo ciòprovate: mettetevi sotto i riflettori! Amore : in coppia, avete intenzione di mettere uno stop alla routine e a rafforzare il ......in gigantesche capsule sparse per il mondo e hanno un'ampia varietà di abilitàpossono essere utilizzati per manipolare o potenziare gli oggetti intorno ao in vostro possesso. Un esempio...

Vince 75 mila euro ad ‘Affari Tuoi’ e dedica la vittoria ai compagni di classe bulli: “A voi che per anni mi avete massacrato psicologicamente” Orizzonte Scuola

E poi le confessioni di Matteo Salvini, le giravolte intorno al 25 aprile, i ripensamenti di Renato Brunetta sul Cnel. Uno stupidario extralarge per contenere ...Il titolare della Cultura striglia i suoi: “È come se le Forze dell’ordine andassero in vacanza quando le città si svuotano” ...