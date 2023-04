“A Seriate qualcuno ha detto con chiarezza | la Costituzione è antifascista”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Qual è la differenza tra un sabato sera qualunque in compagnia e la celebrazione di un anniversario di una persona cara? È pur sempre un far festa… La diversità sta nel perché si fa festa, nell’unicità, nel valore di quel perché, e ricordarlo, quel perché, fa la differenza. Il senso di una celebrazione istituzionale sta in ciò che rappresenta, e parteciparvi significa ricordarlo. Oggi non è la festa delle fasce che indossiamo, ma con queste fasce, questi cappelli, queste divise, questi vessilli, celebriamo qualcosa. Il 25 aprile è stata ritenuta la data più significativa per ricordare un passaggio, la fine di un regime. Un regime che ha fatto cose gravi, condannate dalla storia, e quella più grave è la sottrazione della libertà. Noi oggi facciamo fatica a capire cosa significhi, questo è il problema: la storia non ci insegna nulla. La sottrazione di libertà mette l’uomo contro l’altro ...