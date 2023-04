A processo i genitori d’una 14enne ridotta in schiavitù

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 aprile 2023) – La ragazza picchiata e sequestrata perché non voleva chiedere l’elemosina e rifiutava di sposare un uomo scelto dai– La settimana prossima si saprà se si procederà col rito abbreviato o davanti alla corte d’assise per ilaibosniaci di una ragazza di 14 anni che li ha denunciati perché la picchiavano, con lesioni personali gravi, perché lei non voleva più chiedere l’elemosina davanti a un supermercato e per aver rifiutato di sposare un uomo scelto dai. I due bosniaci, di 41 e 36 anni, sono stati arrestati lo scorso novembre con l’accusa di riduzione ine lesioni personali gravi. La ragazza si era presentata in ottobre alla polizia raccontando la triste vicenda. Le violenze dei due avevano colpito anche i fratelli della ragazzina.