... nuraghi e le rovine del castello dipotrà godere di un giardino didattico. Che Sardara ... Più prezioso è il fatto che siano stati i piccoli a scavare il solco dal quale si estenderanno:...Prima le scintille e fumo che invade il soggiorno, poi le fiamme. Un incendio è divampato intorno alle 13 di oggi in via della Repubblica, a, all'interno dell'abitazione dicoppia di anziani che fortunatamente è riuscita a uscire di casa prima che fosse troppo tardi. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre per ...Paura nel pomeriggio a, in provincia di Palermo, dove un incendio è scoppiato all'interno di un appartamento in ... Salvata ancheterza persona, residente in un appartamento attiguo. Le case ...

A Monreale una strada intitolata al Carabiniere Gioacchino Crisafulli, trucidato dalla mafia MonrealeLive

PALERMO, 26 aprile - Maxi frode in materia di bonus edilizi. Eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo un provvedimento di sequestro di crediti fittizi, investimenti in criptovalute e ...L'incendio è divampato in un appartamento di una coppia di anziani di Monreale: entrambi si sono messi in salvo ...