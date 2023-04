A Mezzoldo intitolata una piazza al partigiano Neno Lazzarini

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Una giornata ricca di ricordi, che ha unito comunità e generazioni attorno alla figura di un patriota che diede la vita per la Liberazione. Si è svolta martedì 25 aprile a, in Alta Val Brembana, la cerimonia di intitolazione della exLatteria alLazzaro Nazzareno “, nato in paese nel 1916 e poi trasferitosi coi familiari, ancora bambino, nel Monferrato, dove fu ucciso dai tedeschi a Casale il 7 ottobre 1944. Il corteo aperto dal Corpo Bandistico di San Pellegrino Terme ha percorso le vie del paese, con una lunga teoria di autorità, gonfaloni, vessilli e gagliardetti ed ha fatto tappa davanti al Municipio per un doveroso omaggio al Monumento ai Caduti, davanti al quale sulle note dell’Inno di Mameli e della Canzone del Piave è stata posata una corona ...