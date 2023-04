A Bollate arriva la colonnina per la raccolta dei mozziconi | è la Ciccalosa

(Di mercoledì 26 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ala, unaper ladei, ben riconoscibile e semplice da usare, che aiuta a prevenire i danni ambientali causati dailasciati per terra. Lo rende noto attraverso i canali social l’assessore alle Politiche educative, dell’infanzia e ambientali, Ida De Flavis. Alaper ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da ...

A maggio torna il Palio di Santa Monica di Ospiate L'edizione si aprirà sabato 20 maggio alle ore 19.30 con la sfilata dei 4 rioni che animeranno le vie dicon colori, carri e cori ...Masoprattutto in capo a tre mesi il cui punto di partenza erano stati i due venerdì di ... C'era tre anni fa, quando il giro delle carteaveva messo direttamente a confronto le due ......dati ci sono stati negati e quando li abbiamo ottenuti abbiamo dovuto ricorrere alle carte" ... Il nucleo è composto da una decina di persone, c'è un secondo livello chea cinquanta, ci ...

A Bollate arriva la Ciccalosa per la raccolta dei mozziconi Il Notiziario

A Bollate arriva la Ciccalosa, una colonnina per la raccolta dei mozziconi: ecco dove sono installate in giro per la città ...Dopo un ponte del 25 Aprile travagliato, cambia lo scenario meteo sull’Italia e sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Ci aspettano le prove ...