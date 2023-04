300 mila persone alle celebrazioni dell' Earth Day 2023 in Italia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Si chiude con oltre 300presenze la manifestazione che per 5 giornate con il Villaggio per la Terra a Villa Borghese, alla Terrazza del Pincio e la Nuvola di Fuksas a Roma ha ospitato 600 eventi in occasionea Giornata Mondialea Terra, organizzate daDaye dal Movimento dei Focolari.Le oltre 300presenze quest'anno hanno vissuto l'atmosfera del Villaggio ricca di sport, musica, associazioni umanitarie, laboratori scientifici e giovani impegnati a raccontare gli obiettivi'Agenda 2030e Nazioni Unite. Successo anche per la Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet, con il Concerto per la Terra alla Nuvola di Fuksas, in ...

Sono stati inoltre sequestrati beni per un valore di circa.000 euro, oltre a 100.000 euro in contanti, in gran parte occultati nelle abitazioni di alcuni ignari anziani ad opera, sempre secondo l'...Si aggiungono i 14euro vinti a Lecco e i 13.500 euro vinti a Busto Arsizio, in provincia di ... Da segnalare, infine, vincite per 11.euro in Campania, e più precisamente in provincia di Napoli:...... una novità che riguarderà circa 30residenti nella zona a circolazione limitata e altre- 350persone che vi accedono quotidianamente. L'installazione delle telecamere è iniziata nella ...

300 mila persone alle celebrazioni ufficiali dell'Earth Day 2023 in Italia Earthday.it

ROMA (ITALPRESS) – Si chiude con oltre 300 mila presenze la manifestazione che per 5 giornate con il Villaggio per la Terra a Villa Borghese, ...I vertici del Movimento impegnati a valuare il rinnovo delle condizioni contrattuali con il comico genovese. La patata bollente nella mani di Giuseppe Conte, che dovrà evitare malumori tra i grillini ...